Campanii de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în patru orașe din Gorj

Asociația Pro Animals continuă seria campaniilor de sterilizare gratuită pentru câini și pisici, desfășurate în mai multe localități din județul Gorj, cu sprijinul iubitorilor de animale și al comunităților locale.

Sterilizarea animalelor de companie este un pas esențial pentru prevenirea suferinței, controlul bolilor și reducerea numărului de pui nedoriți care ajung adesea pe străzi sau în adăposturi deja supraaglomerate.

„Fiecare animal adus la sterilizat înseamnă o viață salvată și un pas înainte spre o comunitate mai responsabilă. Mulțumim celor care ne sprijină în fiecare zi – oameni care înțeleg că protejarea animalelor înseamnă prevenție, educație și compasiune”, transmite echipa Pro Animals.

Unde ajunge caravana Pro Animals în luna octombrie

Campaniile de sterilizare GRATUITĂ vor avea loc după următorul program:

23 octombrie – Novaci

28 octombrie – Bumbești-Jiu

30 octombrie – Târgu Cărbunești

Târgu Jiu – zilnic, pe tot parcursul lunii octombrie

Organizatorii încurajează locuitorii din aceste localități să își programeze din timp animalele, indiferent dacă sunt de rasă sau metiși, deținute sau din gospodării fără supraveghere strictă.

Cum te poți programa

Pentru programări, cei interesați pot trimite SMS la numărul 0748 128 129, menționând:

localitatea,

specia (câine/pisică),

și numărul de animale.

De ce este importantă sterilizarea

Sterilizarea nu este doar o măsură de control al înmulțirii, ci și o formă de protecție a sănătății animalelor:

reduce riscul de tumori mamare și infecții uterine la femele,

elimină comportamente agresive sau de vagabondaj la masculi,

scade semnificativ riscul abandonului.

În plus, campaniile gratuite oferă o soluție accesibilă pentru familiile care nu își permit intervenția într-un cabinet veterinar privat, contribuind totodată la scăderea presiunii asupra adăposturilor publice și private.

Pro Animals: peste un deceniu de luptă pentru animale

Asociația Pro Animals activează de peste 10 ani în județul Gorj, desfășurând campanii de sterilizare, adopții, salvare, educație și lobby pentru îmbunătățirea legislației privind protecția animalelor.

Organizația este recunoscută pentru activitatea constantă și implicarea în proiecte care vizează controlul uman al înmulțirii animalelor de companie, în special în mediul rural, acolo unde accesul la servicii veterinare este limitat.

Pentru informații suplimentare despre campanii sau colaborări, cei interesați pot urmări pagina oficială Pro Animals sau contacta direct echipa prin numărul de programări: 0748 128 129.

