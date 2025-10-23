spot_img
14.8 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăActualitateConstructor pentru reabilitarea unei clădiri monument istoric din Târgu Jiu
    Actualitate

    Constructor pentru reabilitarea unei clădiri monument istoric din Târgu Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    90

    A fost selectat un constructor pentru reabilitarea clădirii în care a funcționat fostul rectorat al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Aceasta este Casa „Grigore Iunian” din zona Parcului „Tudor Vladimirescu”.
    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va reabilita „Casa Grigore Iunian”, monument istoric cu valoare simbolică pentru oraș, printr-o investiție de 3,8 milioane de euro, finanțată din fonduri europene.
    Proiectul face parte din inițiativa „Înființare Centru european pentru educație inovatoare, modernă și incluzivă «Constantin Brâncuși»”, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027.
    Prin această investiție, clădirea va fi transformată într-un Centru Educațional multifuncțional, care va găzdui două facilități de referință: HUB-ul Gastronomic și Laboratorul de Sisteme Digitale pentru Controlul Proceselor.
    HUB-ul Gastronomic va promova alimentația sustenabilă, antreprenoriatul local și reducerea risipei alimentare, fiind dotat cu laboratoare gastronomice, bucătării didactice și spații moderne de co-cooking. În paralel, Laboratorul de Sisteme Digitale va contribui la formarea studenților în domenii de vârf precum controlul automatizat, robotică, protecția rețelelor energetice și integrarea surselor regenerabile.
    Lucrările prevăzute includ consolidarea clădirii, reabilitarea totală a instalațiilor și finisajelor, adaptarea pentru accesul persoanelor cu dizabilități, amenajarea curții și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente moderne. Reabilitarea va respecta statutul de monument istoric al imobilului, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor originale.

    Articolul precedent
    Campanii de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în patru orașe din Gorj
    Articolul următor
    Carierele din CEO care nu vor mai avea activitate de anul viitor
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!