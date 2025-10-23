Constructor pentru reabilitarea unei clădiri monument istoric din Târgu Jiu

A fost selectat un constructor pentru reabilitarea clădirii în care a funcționat fostul rectorat al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Aceasta este Casa „Grigore Iunian” din zona Parcului „Tudor Vladimirescu”.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va reabilita „Casa Grigore Iunian”, monument istoric cu valoare simbolică pentru oraș, printr-o investiție de 3,8 milioane de euro, finanțată din fonduri europene.

Proiectul face parte din inițiativa „Înființare Centru european pentru educație inovatoare, modernă și incluzivă «Constantin Brâncuși»”, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027.

Prin această investiție, clădirea va fi transformată într-un Centru Educațional multifuncțional, care va găzdui două facilități de referință: HUB-ul Gastronomic și Laboratorul de Sisteme Digitale pentru Controlul Proceselor.

HUB-ul Gastronomic va promova alimentația sustenabilă, antreprenoriatul local și reducerea risipei alimentare, fiind dotat cu laboratoare gastronomice, bucătării didactice și spații moderne de co-cooking. În paralel, Laboratorul de Sisteme Digitale va contribui la formarea studenților în domenii de vârf precum controlul automatizat, robotică, protecția rețelelor energetice și integrarea surselor regenerabile.

Lucrările prevăzute includ consolidarea clădirii, reabilitarea totală a instalațiilor și finisajelor, adaptarea pentru accesul persoanelor cu dizabilități, amenajarea curții și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente moderne. Reabilitarea va respecta statutul de monument istoric al imobilului, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor originale.

