14.8 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
    I-a murit copilul în ea! Gravidă de la Bumbești Jiu, transferată în stare gravă la SJU Târgu Jiu

    O gravidă aflată sub supravegherea doctorului ginecolog Damian Dițescu, șeful secției de Ginecologie a Spitalului Bumbești Jiu, a fost trimisă, astăzi, cu o ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce a suferit o desprindere de placentă. Femeia mai avea doar două săptămâni până să nască un copil sănătos când a manifestat hemoragie și o stare de rău.

    A fost controlată în secția de ginecologie a spitalului din Bumbești Jiu și trimisă apoi la SJU, deoarece aici nu se putea interveni pentru salvarea copilului ori al mamei, unitatea neavând nici neonatolog și nici anestezist la discreție.

    Din păcate, când a ajuns la SJU, fătul era mort în pacienta care a fost pusă de urgență pe masa de operație. Evenimentul a fost transmis de echipa de gardă la DSP Gorj și chiar la Ministerul Sănătății.

    Biroul de Presă al SJU Târgu Jiu confirmă tragedia, corpul neînsuflețit al fostului fiind deja la morga Spitalului județean iar mama sub supravegherea medicilor.

    „Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a primit, în cursul zilei de 22.10.2025 o pacientă transferată de la Spitalul Bumbesti Jiu, diagnosticată cu dezlipire de placentă – o urgență obstetricală majoră care pune în pericol viața mamei și a fătului. La momentul sosirii în SJU Tg Jiu, echipa medicală de gardă in specialitatea obstetrica ginecologie a intervenit imediat, pacienta fiind introdusă de urgență în sala de operație. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicilor și a intervenției rapide, fătul decedase intrauterin”, a transmis Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu.

    Cazul poate face și obiectul unei cercetări a poliției.

