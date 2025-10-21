spot_img
    Când ar putea veni răspunsul Comisiei Europene pentru CEO?

    Potrivit unor surse sindicale, miercuri, 22 octombrie, este așteptat răspunsul oficial al Comisiei Europene la solicitarea transmisă de Guvernul României privind posibilitatea prelungirii activității Complexului Energetic Oltenia (CEO) și după data de 1 ianuarie 2026. Decizia Bruxelles-ului este una esențială, având în vedere impactul economic și social major pe care o eventuală oprire completă a activității l-ar genera în județele Gorj și Dolj.
    Conform planului de restructurare agreat anterior cu Comisia Europeană, Complexul Energetic Oltenia ar trebui să intre în rezervă tehnică de la începutul anului viitor. În acest scenariu, grupurile energetice și carierele miniere ar urma să fie oprite, iar compania ar funcționa doar ocazional, la solicitarea Ministerului Energiei, în situații de criză energetică. Totodată, CEO nu ar mai beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru plata certificatelor de emisii de CO₂, ceea ce ar îngreuna considerabil activitatea curentă.
    Una dintre principalele probleme semnalate este faptul că niciuna dintre cele 10 investiții majore asumate de companie — în special cele privind parcurile fotovoltaice și noile grupuri pe gaze naturale — nu a fost finalizată până în prezent. Aceste proiecte erau menite să înlocuiască treptat capacitățile pe lignit și să asigure tranziția energetică a Olteniei, în concordanță cu obiectivele europene de decarbonizare.
    În același timp, România se confruntă de mai multe luni cu un deficit în producția internă de energie electrică, fiind nevoită să importe cantități semnificative pentru acoperirea consumului național. În acest context, o decizie de închidere completă a Complexului Energetic Oltenia ar putea avea consecințe directe asupra securității energetice a țării, mai ales în perioadele de vârf de consum.
    Pe lângă aspectele economice și energetice, autoritățile și sindicatele atrag atenția și asupra dimensiunii sociale a acestei decizii. La Complexul Energetic Oltenia lucrează în prezent peste 8.000 de angajați, iar o oprire a activității ar afecta nu doar salariații direcți, ci și economia locală din zonele miniere dependente de acest sector.
    Reprezentanții sindicatelor au transmis că speră într-un răspuns favorabil din partea Comisiei Europene, care să permită o perioadă de tranziție suplimentară, timp în care noile investiții să poată fi finalizate și puse în funcțiune. Totodată, Guvernul României ar urma să negocieze condițiile în care Complexul Energetic Oltenia va putea continua să producă energie, în paralel cu derularea programelor de modernizare și diversificare a surselor de producție.

