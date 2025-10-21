spot_img
    Educatie

    Sute de elevi așteptați la Festivalul Toamnei la „Săvoiu”

    Mihai Popescu
    Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” organizează o zi de sărbătoare dedicată anotimpului bogăției, cu parade, dansuri și activități creative.
    Pe 23 octombrie, între orele 11:30 și 13:00, curtea și sălile Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu se vor transforma într-un veritabil tărâm al culorilor și al tradițiilor, cu prilejul Festivalului Toamnei, un eveniment devenit deja o frumoasă tradiție în cadrul instituției.
    Manifestările vor reuni elevi, cadre didactice și părinți, într-o atmosferă plină de entuziasm și creativitate. Programul zilei cuprinde o varietate de activități dedicate acestui anotimp: Parada costumelor, Cămara bunicii, Dovleci sculptați și pictați, Carnavalul Toamnei, Flashmob și machete tematice, Pomul Toamnei, dar și mult așteptatul concurs „Miss & Mister Balul Toamnei”.
    Pe lângă acestea, participanții vor putea admira dansuri populare, aranjamente florale de toamnă și sperietori de ciori, toate realizate cu migală și imaginație de elevi. Evenimentul promite și multe alte surprize, pregătite de organizatori pentru a transforma ziua într-o adevărată sărbătoare a comunității școlare.
    Prin acest festival, școala își propune să valorifice tradițiile românești, spiritul de echipă și creativitatea elevilor, oferindu-le totodată prilejul de a-și exprima talentul într-un cadru festiv și prietenos.

