marți, octombrie 21, 2025
    Eveniment

    Accident rutier la Baia de Fier. Patru oameni au ajuns la spital!

    Un accident rutier soldat cu mai multe victime a avut loc în localitatea Baia de Fier. Un șofer a pierdut controlul volanului și era să provoace o tragedie.

    „La data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 00:30, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în comuna Baia de Fier a avut loc un eveniment rutier cu victime.

    La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Orașului Novaci, constatând faptul că, în timp ce un bărbat, de 23 de ani, din comuna Bumbești-Pițic, ar fi condus un autoturism pe DJ 675 C Baia de Fier, din direcția localității Poienari către Baia de Fier, într-o curbă la stânga, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de un alt bărbat, de 20 de ani, din Bumbești-Pițic, sat Poienari.

    În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorilor auto și a altor doi pasageri, un bărbat de 20 de ani și o tânără de 19 ani, pasageri în cele două autoturisme, aceștia fiind transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

    În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

