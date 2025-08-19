Cantitate record de precipitații la Rovinari – monitorizare hidrologică în bazinul Jiu

În ultimele 24 de ore, în zona Rovinari și în alte localități din bazinul hidrografic Jiu s-au înregistrat cantități semnificative de precipitații, fără a depăși însă cotele de apărare pe râurile monitorizate.

Personalul Apele Române Jiu este mobilizat și monitorizează permanent cursurile de apă aflate sub Cod Portocaliu de inundații. Cele mai mari cantități de precipitații raportate au fost:

Rovinari: 53,0 l/mp

Cloșani: 25,5 l/mp

Dragoia: 20,6 l/mp

Lonea: 10,6 l/mp

În județul Dolj, valorile au variat între 0,2 l/mp la Goicea și 20,6 l/mp la Dragoia.

Situația hidrologică:

Râul Jiu: niveluri și debite în creștere pe sectorul superior și inferior; variabile pe sectorul mijlociu.

Afluenți și râuri interioare: niveluri staționare sau variabile pe sectoarele superioare și mijlocii; staționare și în creștere în bazinul inferior.

Toate valorile rămân sub Cotele de Apărare.

Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării apei, autoritățile avertizează asupra posibilității apariției de:

scurgeri pe versanți și torenți,

viituri rapide pe râuri mici,

creșteri importante de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație, în special pe râurile din bazinele hidrografice Motru și Tismana.

Echipele Apele Române Jiu rămân în teren, pregătite să intervină prompt pentru siguranța comunităților.

