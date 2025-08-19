spot_img
18.2 C
Târgu Jiu
marți, august 19, 2025
Altele
    AcasăActualitateCantitate record de precipitații la Rovinari – monitorizare hidrologică în bazinul Jiu
    Actualitate

    Cantitate record de precipitații la Rovinari – monitorizare hidrologică în bazinul Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    182

    În ultimele 24 de ore, în zona Rovinari și în alte localități din bazinul hidrografic Jiu s-au înregistrat cantități semnificative de precipitații, fără a depăși însă cotele de apărare pe râurile monitorizate.
    Personalul Apele Române Jiu este mobilizat și monitorizează permanent cursurile de apă aflate sub Cod Portocaliu de inundații. Cele mai mari cantități de precipitații raportate au fost:
    Rovinari: 53,0 l/mp
    Cloșani: 25,5 l/mp
    Dragoia: 20,6 l/mp
    Lonea: 10,6 l/mp
    În județul Dolj, valorile au variat între 0,2 l/mp la Goicea și 20,6 l/mp la Dragoia.
    Situația hidrologică:
    Râul Jiu: niveluri și debite în creștere pe sectorul superior și inferior; variabile pe sectorul mijlociu.
    Afluenți și râuri interioare: niveluri staționare sau variabile pe sectoarele superioare și mijlocii; staționare și în creștere în bazinul inferior.
    Toate valorile rămân sub Cotele de Apărare.
    Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării apei, autoritățile avertizează asupra posibilității apariției de:
    scurgeri pe versanți și torenți,
    viituri rapide pe râuri mici,
    creșteri importante de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație, în special pe râurile din bazinele hidrografice Motru și Tismana.
    Echipele Apele Române Jiu rămân în teren, pregătite să intervină prompt pentru siguranța comunităților.

    Articolul precedent
    Complexul Energetic Oltenia selectează patru șefi în septembrie
    Articolul următor
    Lubenițele de la Ursați rivalizează deja cu pepenii de Dăbuleni
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!