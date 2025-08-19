spot_img
    Actualitate

    Complexul Energetic Oltenia selectează patru șefi în septembrie

    0
    58
    tichete cadou ceo
    ceo

    Complexul Energetic Oltenia a lansat un anunț de selecție pentru ocuparea a patru posturi de membru în Consiliul de Supraveghere, proces care se va desfășura până la data de 1 septembrie 2025.
    Selecția se realizează în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, care stabilește normele metodologice de aplicare.
    Candidații trebuie să îndeplinească atât condiții generale, precum integritate, capacitate deplină de exercițiu, experiență de minimum 7 ani în domenii relevante și cel puțin 10 ani vechime în muncă, cât și condiții specifice pentru fiecare post.
    Posturile scoase la concurs sunt:
    Membru cu competențe în contabilitate și audit statutar – 1 post;
    Membru cu studii economice – 1 post;
    Membru cu studii inginerești, economice, sociale sau juridice – 2 posturi.
    Procesul de selecție va include analiza documentară a candidaturilor, verificarea referințelor și interviuri în cadrul Comisiei de selecție și nominalizare, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1359/18.09.2024.
    Această selecție face parte din eforturile Complexului Energetic Oltenia de a consolida structura de conducere și de a asigura managementul eficient al activităților companiei.
    „În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Selecție și Nominalizare a Candidaților pentru posturile de membri în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice din subordinea/sub autoritatea Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1359/18.09.2024, dosarul de candidatură se depune până la data-limită de 01.09.2025,ora 16.00, în format letric (pe suport de hârtie) la Registratura Generală a Ministerului Energiei, din București, str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod poștal 010013 și, în mod obligatoriu, în format electronic, la adresa instituțională a Comisiei de selecție și nominalizare [email protected]”, conform CEO.

