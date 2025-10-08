Gramul de aur se apropie de 600 lei

La jumătatea acestei săptămâni, uncia de aur a urcat de la 3.978,50 dolari la noul maxim istoric de 4.048,30 dolari și nu dă semne că se va opri aici, creșterea de la începutul anului fiind de 53%, la care se adaugă câștigul de 27% din 2024. În piața locală, prețul gramului de aur a sărit de la 555,6475 lei la recordul de 570,6857 lei, față de 401,0611 la sfârșitul anului trecut.

Însă, principalul eveniment al pieței locale a fost ședința de politică monetară a BNR care a decis să mențină rata de referință la 6,5%, valoarea stabilită în august 2024.

Decizia vine în contextul în care, conform comunicatului de presă care a urmat ședinței, unul mult mai prudent decât de obicei, „cele mai recente date și analize indică o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025″, în condițiile în care „incertitudini și riscuri însemnate la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să provină din mediul extern, având în vedere, pe de o parte, tensiunile comerciale globale, precum și războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, iar pe de altă parte, planurile de creștere a cheltuielilor pentru investiții în apărare și infrastructură în statele UE.”

În opinia majorității analiștilor, banca centrală va menține dobânda-cheie la 6,5% și în primele luni ale anului viitor cu scopul de a asigura o plasă de siguranță pentru moneda națională, care așteaptă decizia agenției Standard & Poor’s în ceea ce privește confirmare ratingului investițional pentru România.

În ultimele săptămâni, la nivelul pieței valutare se observă o tendință de revenire a cursului euro peste pragul de 5,10 lei, care nu a mai fost atins din prima parte a lunii mai, în contrast cu evoluția apreciativă a altor monede de la marginea zonei euro. Forintul maghiar a câştigat 5,6%, coroana cehă 3,8% iar zlotul polonez s-a apreciat cu 0,6%.

Raportul „FY2026 Macroeconomic Outlook” realizat de CFA România, anticipează pentru anul viitor o continuarea a procesului de creștere a cursului de schimb al monedei unice în intervalul cuprins între 5,15 – 5,20 lei.

Miercurea aceasta, cotațiile din piață au urcat până la 5,102 lei, astfel că media a urcat de la 5,0916 la 5,0963 lei, nou maxim al ultimelor cinci luni, față de 5,0820 lei, la jumătatea săptămânii trecute.

Nivelul ridicat al lichidității din piață, asigură o evoluție descendentă a indicilor ROBOR, în ciuda stabilității la nivelul BNR. Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a alunecat de la 6,50 la 6,48%, față de 6,51%, în urmă cu o săptămână. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scăzut de la 6,64 la 6,63%, dela 6,66% miercurea trecută iar cel la 12 luni a coborât după mai multe săptămâni de stagnare de la 6,84 la 6,82%.

Euro se tranzacționa în culoarul 1,1606 – 1,1662 dolari, de la aproape 1,18 dolari în urmă cu o săptămână. În piața locală, cursul monedei americane a urcat miercuri de la 4,3652 la 4,3898 lei.

Francul elvețian a urcat miercurea aceasta de la 5,4373 lei, la jumătatea săptămânii trecute, la 5,4805 lei, iar lira sterlină s-a apreciat de la 5,8323 la 5,8841 lei.

Bitcoin, a atins la sfârșitul săptămânii trecute un nou record de 125.689 dolari, s-a retras miercuri la 121.128 – 123.241 dolari, zi în care ether fluctua între 4.418 și 4.508 dolari.