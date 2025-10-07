spot_img
11 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 7, 2025
    Primar: Nu mai este timp pentru evaluarea personalului, dacă Guvernul vrea reducerea posturilor ocupate
    Administratie

    Primar: Nu mai este timp pentru evaluarea personalului, dacă Guvernul vrea reducerea posturilor ocupate

    Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că, în contextul intenției Guvernului de a reduce numărul de posturi ocupate în administrația publică, nu mai există suficient timp pentru derularea completă a procedurilor de evaluare a angajaților. Acesta consideră că termenul limită pentru emiterea actului normativ privind eventualele plecări de personal ar trebui să fie cel târziu 15 octombrie, pentru a permite autorităților locale să aplice măsurile într-un mod organizat și conform legislației în vigoare.
    Romanescu a explicat că, după această dată, procesul administrativ de evaluare ar deveni dificil de finalizat în termenele impuse, având în vedere complexitatea etapelor legale și posibilitatea apariției unor contestații din partea angajaților. Procedura presupune analizarea activității fiecărui salariat, întocmirea documentației aferente și luarea unor decizii obiective, în conformitate cu criteriile stabilite de Guvern.
    Primarul a subliniat că autoritățile locale se confruntă deja cu o serie de constrângeri birocratice și de personal, ceea ce îngreunează implementarea unei reforme de amploare într-un interval scurt de timp. În plus, fiecare administrație trebuie să respecte termenele legale privind comunicarea rezultatelor evaluărilor, soluționarea eventualelor contestații și adoptarea măsurilor finale privind restructurarea aparatului funcțional.
    Conform calendarului propus la nivel central, reducerea numărului de posturi ocupate în administrația publică ar trebui să fie finalizată până la data de 31 decembrie 2025. Începând cu 1 ianuarie 2026, instituțiile publice, atât la nivel local, cât și central, ar urma să funcționeze cu o nouă structură de personal, stabilită pe baza noilor norme de eficiență și performanță.
    Marcel Romanescu a evidențiat importanța unei abordări realiste și responsabile în acest proces, pentru a evita blocaje administrative și pentru a menține funcționalitatea serviciilor publice destinate cetățenilor. Potrivit acestuia, este esențial ca deciziile privind reorganizarea aparatului administrativ să fie luate în timp util, pe baza unor analize clare și a unei comunicări transparente între Guvern și autoritățile locale.

