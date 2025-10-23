spot_img
    Carierele din CEO care nu vor mai avea activitate de anul viitor

    Patru dintre carierele din Complexul Energetic Oltenia(CEO) continuă procesul de închidere. Acestea sunt: Husnicioara, Lupoaia, Peșteana și Jilț Sud. Cele patru subunități miniere se află în diferite faze de reducere a activității în vederea închiderii. Astfel, la Husnicioara nu mai este deloc activitate și este asigurat serviciul de pază. De asemenea, la Cariera Lupoaia personalul a intrat în restrângere masivă de activitate. La Peșteana se întâmplă același lucru și se fac inventarele la echipamentele rămase. La Cariera Minieră Jilț Sud personalul va migra către subunitatea Jilț Nord.
    Prin urmare, se va funcționa cu numai jumătate din numărul actual de cariere miniere. Problema este că și în zona minieră sunt multe subunități care folosesc personal încadrat pe perioadă determinată și nu se pot lipsi de acesta dacă nu vor fi prelungite contractele. Aproape 2.000 de salariați din Complexul Energetic Oltenia au încheiate contracte pe perioadă determinată și le au prelungite până la 31 decembrie 2025.

