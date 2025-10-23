spot_img
    Educatie

    Burse din fonduri europene pentru studenții unei facultăți din Târgu Jiu

    Alin Petre
    Studenții unei Facultății de Științe Medicale și Comportamentale din cadrul Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu pot beneficia de burse printr-un program al Uniunii Europene. Aceștia trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care se numără să fie de etnie romă și să provină din familii care nu au urmat o facultate:
    „Sesiune de înscriere a studenților Facultățiii de Științe Medicale și Comportamentale – Universitatea ” Constantin Brâncuși ” din Târgu Jiu În cadrul proiectului „PORȚI DESCHISE SPRE CUNOAȘTERE – UN PAS SPRE VIITOR!” – Cod MySMIS-021 325759-vor fi acordate studenților subvenții lunare in valoare de 330 lei/lună. Dacă îndepliniți următoarele condiții, va asteptăm sa ne contactați:
    – vârsta cuprinsă între 18 și 29 ani si nu dețineti deja o diplomă de licență
    -nivel educațional al părinților scăzut (ai căror părinți nu au obținut o diplomă de studii universitare, care pot avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate / au absolvit deja o universitate);
    -îndepliniți condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;
    – de etnie romă“, au transmis reprezentanții Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
