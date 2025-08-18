Dispar trei posturi de la un liceu din Gorj

Creșterea normei didactice afectează un cunoscut liceu din județul Gorj. Liceul Tehnologic Motru rămâne fără trei posturi, fiind puse sub semnul întrebării un post de profesor de limba română, un post de profesor de chimie si unul de engleză. Profesorii afectați sunt titulari si au intrat in restrângere de activitate, într-o scoala cu probleme privind eliberarea documentelor, scoala neavând directori, secretarul este in concediu iar informaticianul la fel. De altfel axeasta scoala este singura din Gorj care nu are planul de încadrare dus la IȘJ.

Trei profesori din Motru sunt afectați de creșterea normei didactice. Deși inițial, pe norna veche, profesorii au avut siguranţă pe posturi, acum lucrurile s-au schimbat. Trei profesori titulari ar întra în restrângere dar comisia internă care a evaluat dosarele profesorilor nu a fist întrunită conform legislației în vigoare. Din comisie a ajuns sa facă parte fosta directoare, demisă de IȘJ Gorj, componenta comisiei nefiind trecuta prin CA.

Trei dosare pentru catedra de limba română au fost reevaluate de IȘJ Gorj astăzi dar, în lipsa dosarului uneia dintre candidate situația nu a fost remediată încă…