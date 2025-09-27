Ce bani vor primi elevii de 10!

Ministerul Educației și Cercetării lansează în consultare publică proiectul privind acordarea de stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la examenele naționale din 2025! În document este afișată suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2025 și suma de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, incluisv sesiunea specială.

Sumele propuse sunt în aceleași cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

