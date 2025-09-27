Dezastru în buricul târgului

Și-au „uitat” gunoiul în buricul târgului. Imaginea dezolantă se afla chiar în zona centrală a Municipiului Târgu Jiu. Pentru că spațiul risca să se transforme în pubelă, un cetățean a alertat autoritățile. Zona a fost curățată și igienizată. Din păcate educația se face doar prin amenzi. În cazul de față nu se știe cine și-a lăsat gunoiu în stradă însă montarea unor camere video ar rezolva problema celor fără educație.



Apreciază: Apreciază Încarc...