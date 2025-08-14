Ce școli din Gorj vor fi comasate

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, unitățile de învățământ de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare – pentru anul școlar 2025-2026 – sunt următoarele:

1. Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu va fuziona prin absorbție cu Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;

2. Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu va fuziona prin absorbție cu Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;

3. Școala Gimnazială nr. 3 din Rovinari va fuziona prin absorbție cu Liceul „Gheorghe Tătărescu” din Rovinari, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;

4. Școala Gimnazială nr. 2 din Motru va fuziona prin absorbție cu Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică.

„Facem precizarea că, în cazul unităților școlare din Târgu Jiu și al celor din Motru, elevii de la viitoarele structuri vor funcționa în aceleași corpuri de clădire ca în acest an școlar. În cazul unităților de învățământ de la Rovinari, elevii de la viitoarea structură vor funcționa în clădirea unității cu personalitate juridică, anume Liceul „Gheorghe Tătărescu” din localitate“, au transmis reprezentanții ISJ Gorj.

