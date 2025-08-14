spot_img
33.3 C
Târgu Jiu
joi, august 14, 2025
Altele
    AcasăActualitateCe școli din Gorj vor fi comasate
    ActualitateHeadlines

    Ce școli din Gorj vor fi comasate

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    97

    Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, unitățile de învățământ de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare – pentru anul școlar 2025-2026 – sunt următoarele:
    1. Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu va fuziona prin absorbție cu Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;
    2. Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu va fuziona prin absorbție cu Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;
    3. Școala Gimnazială nr. 3 din Rovinari va fuziona prin absorbție cu Liceul „Gheorghe Tătărescu” din Rovinari, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică;
    4. Școala Gimnazială nr. 2 din Motru va fuziona prin absorbție cu Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru, unitatea liceală urmând a avea personalitate juridică.
    „Facem precizarea că, în cazul unităților școlare din Târgu Jiu și al celor din Motru, elevii de la viitoarele structuri vor funcționa în aceleași corpuri de clădire ca în acest an școlar. În cazul unităților de învățământ de la Rovinari, elevii de la viitoarea structură vor funcționa în clădirea unității cu personalitate juridică, anume Liceul „Gheorghe Tătărescu” din localitate“, au transmis reprezentanții ISJ Gorj.

    Articolul precedent
    Costin Rovența, noul director medical interimar al Spitalului Județean Târgu Jiu
    Articolul următor
    Reținut pentru 24 de ore după ce a tulburat ordinea și liniștea publică într-un local din Târgu Jiu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!