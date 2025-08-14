Reținut pentru 24 de ore după ce a tulburat ordinea și liniștea publică într-un local din Târgu Jiu

La data de 13 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu-Biroul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la data de 11 august a.c., în jurul orelor 13:00, respectiv 21:00, un bărbat, de 33 de ani, din Târgu Cărbunești, în timp ce se afla în incinta unui local de alimentație publică situat pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, având asupra sa un obiect contondent, a tulburat ordinea și liniștea publică, amenințând administratorul localului și creând o stare de temere în rândul clienților.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

La data de 13 august 2025, față de bărbatul de 33 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, iar în cursul zilei de 14 august a.c., a fost prezentat instanței, față de acesta fiind luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile.