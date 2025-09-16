spot_img
    CEO își dotează cu echipamente de ultimă generație stația de salvare minieră

    Complexul Energetic Oltenia(CEO) a anunțat că își va moderniza și dota corespunzător stația de salvare minieră, prin achiziția unor echipamente speciale destinate intervențiilor de urgență în medii periculoase. În acest context, au fost aprobate sumele necesare pentru procurarea unor aparate de respirație autonome, menite să asigure siguranța personalului în cazul unor incidente în subteran.
    Valoarea totală a echipamentelor de salvare și a celor destinate situațiilor de urgență se ridică la 250.000 de lei, investiție care urmează să fie utilizată pentru dotarea stației de salvare minieră începând cu luna viitoare. Achiziția acestor produse reprezintă un pas important pentru consolidarea capacității de reacție în situații critice și pentru protecția angajaților Complexului Energetic Oltenia.
    Echipamentele care urmează să fie achiziționate sunt specifice intervențiilor în medii care pot fi toxice, explozive sau inflamabile, fiind esențiale pentru asigurarea siguranței și a eficienței operațiunilor de salvare. Dotarea cu astfel de aparate de respirație autonome permite personalului specializat să desfășoare intervenții în condiții de risc ridicat, minimizând pericolele asociate mediilor subterane cu potențial periculos.
    Prin această investiție, Complexul Energetic Oltenia își consolidează standardele de siguranță și pregătirea pentru situații de urgență, asigurându-se că stația de salvare minieră dispune de resursele necesare pentru a răspunde prompt și eficient în orice circumstanțe ce implică riscuri pentru viața și sănătatea angajaților.

