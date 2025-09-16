spot_img
    Măsură esențială pentru reducerea decalajelor economice

    PSD susține stimularea investițiilor de producție, în zonele slab dezvoltate. Prin proiectul de țară propus, dar ignorat de premierul Ilie Bolojan, social-democrații propun soluții concrete pentru fiecare domeniu de activitate.
    „Fără investiții nu există dezvoltare, iar fără dezvoltare nu există viitor pentru comunitățile noastre. În prea multe zone din România, oamenii trăiesc cu grija zilei de mâine, fără șansa unor locuri de muncă stabile și bine plătite. Este datoria statului să creeze condițiile prin care capitalul privat să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el.
    PSD a lansat un proiect pentru relansarea economică a țării, care vine cu soluții concrete pentru fiecare domeniu. Un capitol vital este cel al investițiilor, pe care Guvernul Bolojan le ignoră și chiar mai mult, le împovărează cu măsuri ineficiente.
    Una dintre măsurile PSD vizează susține stimularea investițiilor de producție, în zonele slab dezvoltate. Această măsură este esențială pentru reducerea decalajelor economice și crearea de noi locuri de muncă bine plătite.
    Prin susținerea proiectelor de peste 5 milioane de euro, companiile beneficiază de facilități fiscale importante, scutire de la plata impozitului pe profit, recuperare accelerată a investițiilor și garanții de stat pentru credite. Astfel, România poate atrage capital privat, poate moderniza industria locală și poate duce venituri suplimentare la bugetul de stat, cu impact direct în comunitățile care au cea mai mare nevoie”, transmite deputatul PSD, Claudiu Manta.

