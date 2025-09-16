spot_img
20.6 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateCinci instituții încă nu s-au mutat din Prefectura Gorj, afectată de cutremure
    Actualitate

    Cinci instituții încă nu s-au mutat din Prefectura Gorj, afectată de cutremure

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    50
    Consiliul Județean

    Cinci instituții încă își desfășoară activitatea în sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu. Acestea sunt: Instituția Prefectului, Serviciul Permise și Înmatriculări Gorj, Serviciul Pașapoarte Simple Gorj, Direcția pentru Agricultură și Direcția pentru Evidența Persoanelor din cadrul Consiliului Județean Gorj. Încă se caută spații pentru instituțiile care încă își desfășoară activitatea în clădirea afectată de curemure. Palatul Administrativ are o vechime de peste o sută de ani în partea veche și de peste o jumătate de secol în partea mai nouă dinspre Parcul Central. În ambele zone gradul de afectare este major și este nevoie de lucrări ample de consolidare. De altfel, mai mult de jumătate dintre funcționarii care lucrau în Palatul Administrativ sunt acum în altă parte.
    Cele mai multe probleme sunt în ceea ce privește mutarea Serviciului Permise Auto și Serviciului Pașapoarte. Acestea ar trebui să fie mutate în clădirea deținută de Universitatea „Constantin Brâncuși” în localitatea Drăgoieni. Aici a funcționat o perioadă și Poliția Municipiului Târgu Jiu. Acum imobilul a revenit de la Ministerul Administrației și Internelor la Ministerul Educației. Urmează aprobarea unei Hotărâri de Guvern pentru ca spațiile respective să poată să fie preluate din nou de MAI și să ajungă la cele două servicii din cadrul Prefecturii Gorj. Nici cele câteva zeci de salariați ai Instituției Prefectului nu au unde să se mute. S-a dorit obținerea unui etaj din actuala clădire a Direcției Miniere din Complexul Energetic Oltenia, însă există câteva probleme juridice care blochează acest demers. În același timp, există temerea ca investiția finanțată de Compania Națională de Investiții să fie blocată de măsurile de reducere a cheltuielilor.

    Articolul precedent
    Pugilista Mădălina Matraș țintește medalia de aur la Campionatul Național la Box Feminin
    Articolul următor
    CEO își dotează cu echipamente de ultimă generație stația de salvare minieră
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!