Cinci instituții încă nu s-au mutat din Prefectura Gorj, afectată de cutremure

Cinci instituții încă își desfășoară activitatea în sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu. Acestea sunt: Instituția Prefectului, Serviciul Permise și Înmatriculări Gorj, Serviciul Pașapoarte Simple Gorj, Direcția pentru Agricultură și Direcția pentru Evidența Persoanelor din cadrul Consiliului Județean Gorj. Încă se caută spații pentru instituțiile care încă își desfășoară activitatea în clădirea afectată de curemure. Palatul Administrativ are o vechime de peste o sută de ani în partea veche și de peste o jumătate de secol în partea mai nouă dinspre Parcul Central. În ambele zone gradul de afectare este major și este nevoie de lucrări ample de consolidare. De altfel, mai mult de jumătate dintre funcționarii care lucrau în Palatul Administrativ sunt acum în altă parte.

Cele mai multe probleme sunt în ceea ce privește mutarea Serviciului Permise Auto și Serviciului Pașapoarte. Acestea ar trebui să fie mutate în clădirea deținută de Universitatea „Constantin Brâncuși” în localitatea Drăgoieni. Aici a funcționat o perioadă și Poliția Municipiului Târgu Jiu. Acum imobilul a revenit de la Ministerul Administrației și Internelor la Ministerul Educației. Urmează aprobarea unei Hotărâri de Guvern pentru ca spațiile respective să poată să fie preluate din nou de MAI și să ajungă la cele două servicii din cadrul Prefecturii Gorj. Nici cele câteva zeci de salariați ai Instituției Prefectului nu au unde să se mute. S-a dorit obținerea unui etaj din actuala clădire a Direcției Miniere din Complexul Energetic Oltenia, însă există câteva probleme juridice care blochează acest demers. În același timp, există temerea ca investiția finanțată de Compania Națională de Investiții să fie blocată de măsurile de reducere a cheltuielilor.

