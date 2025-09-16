spot_img
    Pugilista Mădălina Matraș țintește medalia de aur la Campionatul Național la Box Feminin

    Pugilista Mădălina Matraș va reprezenta CSM Târgu Jiu la Campionatul Național la Box Feminin, ediția 2025, care se desfășoară între 15 și 22 septembrie la Eforie Nord. Medaliata cu aur la Cupei României la Box junioare în acest an, Mădălina Matraș va intra în ring la junioare, la categoria 63 de kilograme. 

    Începând de pe 15 septembrie și până în data de 22 septembrie 2025, stațiunea Eforie Nord găzduiește din nou o competiție extrem de importantă din calendarul național la box feminin– Campionatul Național care include categoriile de vârstă Cadete, Tineret și Seniori. Competiția se desfășoară la Complexul Turistic Marea Neagră. Evenimentul reunește sute de sportive din întreaga țară, care se vor întrece pentru titluri importante la categoriile cadete, junioare, tineret și senioare. Printre pugilistele care luptă pentru o medalie se număra și Mădălina Matraș. Sportiva legitimată la CSM Târgu Jiu, pregătită de antrenorul Adrian Motorga, are deja în palmares medaliile de aur și de argint la Cupei României junioare, dar și titlul de vicecampioană în Campionatul Național de Cadete. Medaliile au fost obținute în 2024, dar și în vara acestui an.

    Mădălina Matraș se întoarce la malul mării cu gândul să își îmbunătățească palmaresul cu o nouă medalie. Antrenorul Adrian Motorga anunță că sportiva țintește aurul la Campionatul Național la Box Feminin: „Mergem la această competiție cu speranța să reedităm performanța de la Cupa României, din vară, atunci când Mădălina a cucerit aurul. Mădălina s-a antrenat intens în ultima perioadă și este pregătită de o nouă provocare. A demonstrat în vară, tot la Eforie, că are un potențial imens. Sper să facă un turneu bun și să ne întoarcem acasă cu medalia de aur”.

