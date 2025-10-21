Cine este noul director al Penitenciarului Târgu Jiu

Penitenciarul Târgu Jiu are, începând de marți, 21 octombrie, un nou director. Comisarul-șef de poliție penitenciară Alex Cristian Noană, fost director adjunct al Penitenciarului Craiova, a fost numit la conducerea instituției, în urma revocării din funcție a fostului director, Teodor Iancu.

Numirea vine în contextul în care ambii directori ai penitenciarului din Târgu Jiu — directorul Teodor Iancu și adjunctul Claudiu Oance — au fost schimbați din funcții.

Teodor Iancu a revenit pe funcția deținută anterior, cea de director adjunct pentru Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, post obținut prin concurs. La rândul său, Claudiu Oance a fost repus în funcția de șef Serviciu Evidență Deținuți.

Breșa în sistemul informatic a dus la înlocuirea conducerii Penitenciarului Târgu Jiu

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, luni, o serie de măsuri în urma unei breșe de securitate informatice la Penitenciarul Târgu Jiu, incident în care un deținut a reușit să acceseze neautorizat sistemele informatice ale unității.

Potrivit comunicatului oficial, conducerea penitenciarului a fost înlocuită. Directorul unității și adjunctul responsabil cu siguranța deținerii și regimul penitenciar au fost eliberați din funcție, măsura fiind motivată de întârzierea raportării incidentului către structurile superioare.

Incidentul a fost semnalat inițial pe 16 septembrie 2025, dar, potrivit reprezentanților sindicatului din Poliția Penitenciară, breșa ar fi început încă din 8 august, când un deținut s-ar fi logat la un terminal infochiosc folosind datele de acces ale unui angajat de la Spitalul Penitenciar Dej.