spot_img
13.7 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 21, 2025
Altele
    AcasăActualitateCine este noul director al Penitenciarului Târgu Jiu
    Actualitate

    Cine este noul director al Penitenciarului Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    456

    Penitenciarul Târgu Jiu are, începând de marți, 21 octombrie, un nou director. Comisarul-șef de poliție penitenciară Alex Cristian Noană, fost director adjunct al Penitenciarului Craiova, a fost numit la conducerea instituției, în urma revocării din funcție a fostului director, Teodor Iancu.

    Numirea vine în contextul în care ambii directori ai penitenciarului din Târgu Jiu — directorul Teodor Iancu și adjunctul Claudiu Oance — au fost schimbați din funcții.

    Teodor Iancu a revenit pe funcția deținută anterior, cea de director adjunct pentru Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, post obținut prin concurs. La rândul său, Claudiu Oance a fost repus în funcția de șef Serviciu Evidență Deținuți.

    Breșa în sistemul informatic a dus la înlocuirea conducerii Penitenciarului Târgu Jiu

    Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, luni, o serie de măsuri în urma unei breșe de securitate informatice la Penitenciarul Târgu Jiu, incident în care un deținut a reușit să acceseze neautorizat sistemele informatice ale unității.

    Potrivit comunicatului oficial, conducerea penitenciarului a fost înlocuită. Directorul unității și adjunctul responsabil cu siguranța deținerii și regimul penitenciar au fost eliberați din funcție, măsura fiind motivată de întârzierea raportării incidentului către structurile superioare.

    Incidentul a fost semnalat inițial pe 16 septembrie 2025, dar, potrivit reprezentanților sindicatului din Poliția Penitenciară, breșa ar fi început încă din 8 august, când un deținut s-ar fi logat la un terminal infochiosc folosind datele de acces ale unui angajat de la Spitalul Penitenciar Dej.

    Articolul precedent
    Primării chemați în ședință pentru stabilirea zonelor de protecție strictă. Ce urmează!
    Articolul următor
    Județul Gorj depășește pragul de 3.500 de câini cu stăpân sterilizați de la începutul anului
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!