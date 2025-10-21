Județul Gorj depășește pragul de 3.500 de câini cu stăpân sterilizați de la începutul anului

În județul Gorj, peste 3.500 de câini cu stăpân au fost sterilizați începând din ianuarie 2025, potrivit datelor furnizate de Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj. Campaniile de sterilizare și microcipare gratuită, derulate în mai multe localități, fac parte dintr-un amplu program de control al populației de animale de companie și de prevenire a abandonului.

În această perioadă, acțiunile se desfășoară în comuna Bustuchin, urmând ca echipele să se deplaseze în Dănciulești. Reprezentanții instituției subliniază importanța implicării proprietarilor de animale, întrucât sterilizarea contribuie semnificativ la reducerea numărului de animale fără stăpân și la îmbunătățirea sănătății acestora.

Rezultate semnificative au fost înregistrate și în județul Ilfov, unde Serviciul Protecția Animalelor a derulat, de la începutul anului, zeci de campanii de informare, sterilizare și microcipare. Peste 2.300 de câini și pisici au fost sterilizați în primele nouă luni ale anului, în urma acțiunilor desfășurate cu sprijinul Poliției Naționale și al Poliției Locale.

Potrivit conducerii instituției, interesul cetățenilor pentru aceste servicii gratuite este în creștere, ceea ce demonstrează o mai bună conștientizare a responsabilității față de animalele de companie. De asemenea, legislația în vigoare impune sterilizarea câinilor și pisicilor de rasă comună, nerespectarea acestei obligații fiind sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Lipsa microcipării este, la rândul ei, contravenție și poate atrage sancțiuni de până la 5.000 de lei.

Campaniile de sterilizare și microcipare vor continua și în următoarele săptămâni, atât în Gorj, cât și în Ilfov, autoritățile încurajând proprietarii să profite de aceste servicii gratuite, menite să reducă fenomenul abandonului și să contribuie la protecția animalelor.

