Cine va conduce Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești pe o perioadă de șase luni

Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea mandatului procurorului Ionela Valeria Gheju la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești.

Decizia, adoptată de Secția pentru procurori, intră în vigoare la 15 octombrie 2025 și este valabilă pentru o perioadă de cel mult șase luni, până la ocuparea postului prin concurs sau examen.

Ionela Valeria Gheju se află la conducerea parchetului din aprilie 2022, mandatul său fiind reînnoit succesiv. Ea a intrat în magistratură în 2019, iar prelungirea actuală îi permite să asigure continuitatea activității instituției până la numirea unui prim procuror titular.