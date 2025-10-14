Târgu Jiu: O societate își extinde producția. 100 de noi angajați

Veste bună pentru gorjeni, o societate care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu își va extinde producția. Este vorba despre fabrica de mase plastice, societate care, printr-o investiție ce depășește 11 milioane de euro, obținută prin Fondul pentru Tranziție Justă, își va dezvolta capacitatea de lucru.

Fabrica va realiza produsul finit din materiale reciclabile, contribuind astfel la protejarea mediului și la dezvoltarea unei industrii sustenabile.

Investiția va duce și la creșterea numărului de salariați, peste 100 de noi locuri de muncă urmând să fie create.

Apreciază: Apreciază Încarc...