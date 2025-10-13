Începutul de săptămână a fost pozitiv pentru leu, care a reușit să se aprecieze față de euro și dolar, în ciuda faptului că inflația a crescut în septembrie cu 9,9% față de 9,1% în luna precedentă.

Evoluția a fost anticipată de BNR, care la ultima prezentare a raportului asupra inflației, a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, pentru ca la sfârșitul anului viitor să coboare spre 3%.

Euro a început săptămâna pe scădere, de la 5,0927 la 5,0903 lei, față de un maxim de 5,0963 lei, atins miercurea trecută. Piața s-a deschis luni la 5,093 lei după care cotațiile au scăzut până la 5,085 lei, pe fondul majorării ofertei.

Cererea mai mare de lei se datorează și interesului arătat de străini pentru dobânzile acceptate de Finanțe în cazul emisiunilor de titluri de stat.

Trezoreria s-a împrumutat la început de săptămână cu 635 milioane lei cu scadența în octombrie 2033 pentru care a acceptat o dobândă medie anuală de 7,27%. La această sumă a mai adăugat alte 500 milioane lei cu scadența în octombrie 2028, la un randament mediu anual de 7,31%.

Excedentul de lichiditate din piața monetară are ca efect apropierea indicilor ROBOR de nivelul ratei de politică monetară a BNR.

Indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,48%. Cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât marginal de la 6,63 la 6,62% iar cel la 12 luni s-a oprit la 6,72%.

Euro se tranzacționa în culoarul 1,1563 – 1,1630 dolari față de un vârf de 1,1733 dolari atins la începutul săptămânii trecute. În piața locală, cursul monedei americane a coborât de la 4,3982 la 4,3905 lei, în creșterea față de lunea trecută când cursul a fost stabilit la 4,3619 lei.

Francul elvețian a crescut marginal lunea aceasta la 5,4664 lei iar lira sterlină a urcat la 5,8560 lei, față de 5,8841 lei, miercurea trecută.

Joia trecută metalul galben a atins în piețele specializate un record de 4.053,30 dolari care a rezistat până la începutul acestei săptămâni, când uncia a urcat la 4.086,30 dolari. BNR a anunțat un preț al gramului de aur de 575,7083 lei, care a anulat precedentul maxim istoric de 570,6857 lei, atins miercurea trecută.

În aceste condiții un raport al Bank of America a majorat prognoza privind evoluția metalului galben și-a ridicat perspectivele unciei în 2026 la 5.000 dolari, anticipând o medie anuală de 4.400 dolari. În cazul argintului se prognozează pentru anul viitor un vârf de 65 dolari/uncie și o medie de 56,25 dolari.

Evoluția este pusă pe seama politicilor neconvenționale ale Administrației Trump, care stimulează majorarea deficitelor bugetare și creșterea datoriei americane, în condițiile continuării războiului comercial, în special cel cu China dar și dorința Casei Albe de a reduce ratele dobânzilor chiar dacă inflația se situează în jurul valorii de 3%, față de ținta de 2% a Rezervei Federale.

Bitcoin, care a atins în urmă cu o săptămână un record de 125.689 dolari, a avut apoi o evoluție agitată și descendentă. După ce a atins vineri un minim de circa 107.000 dolari, principala criptomonedă se tranzacționa lunea aceasta în culoarul 113.866 – 115.975 dolari, iar ether se mișca între 4.059 și 4.216 dolari.