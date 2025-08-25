CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân

Consiliul Județean Gorj, prin Serviciul pentru Protecția Animalelor Gorj a reușit să sterilizeze până în prezent aproape 2.000 de câini cu stăpân din județ. Serviciul a beneficiat de sprijin din partea a trei asociații pentru protecția animalelor, care au adus în județ și o clinică mobilă. Toate serviciile au fost prestate în mod gratuit.

După cum a precizat Luis Popa, șeful Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj, la solicitare, a fost asigurat și transportul câinilor cu stăpân de la gospodărie în punctele unde și-a desfășurat activitatea clinica mobilă și medicii veterinari parteneri.

În perioada următoare campaniile de sterilizare se vor desfășura după următorul program: Bolboși 25 – 26 august; Căpreni 1 – 2 septembrie; Telești 3 – 4 septembrie; Văgiulești 5 – 6 septembrie; Bărbătești 8 – 10 septembrie.

Apreciază: Apreciază Încarc...