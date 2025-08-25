O nouă clinică medicală va fi deschisă în Târgu Jiu. Este condusă de un medic apreciat

De la 1 septembrie, Târgu Jiu va beneficia de o nouă unitate medicală privată – Clinica Senologică Victoria, fondată de medicul Charaf Hmida, unul dintre cei mai apreciați specialiști în imagistică medicală din Gorj.

Clinica va funcționa în sediul fostului Romtelekom și va aduce în județ investigații realizate în premieră, printre care mamografie 3D cu tomosinteză și puncție biopsie mamară. Tot aici va fi disponibil și primul mamograf 3D privat din Târgu Jiu.

Pe lângă serviciile de senologie, pacienții vor avea acces la consultații de chirurgie generală și oncologică, cardiologie, endocrinologie și reumatologie.

Echipa medicală a clinicii:

Dr. Charaf Hmida , medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, cu supraspecializare în Imagistică Mamară;

Dr. Roxana Popescu , medic primar Cardiologie;

Dr. Florin Bobîrcă , medic primar Chirurgie Generală, cu competență în Chirurgie Oncologică și șef de secție la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”;

Dr. Cristina Ene , medic specialist Reumatologie în cadrul Spitalului din Craiova, doctor în științe medicale;

Dr. Mădălina Popescu, medic specialist Endocrinologie.