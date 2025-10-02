2 kg de articole pirotehnice ridicate de oamenii legii

Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul planului național ”PIROTEHNIC 2025-2026”, s-au deplasat la punctul de lucru din Târgu Jiu, ce aparține unei societăți comerciale autorizate pentru a comercializa articole pirotehnice, ocazie cu care au fost identificate ca fiind expuse spre vânzare ( din stocul existent de anul precedent) mai multe articole pirotehnice ce aparțin categoriei P1 în cantitate de 2 kg (19 bucăți de fumigene).

În consecință, cele 19 articole pirotehnice au fost ridicate până la finalizarea cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice, din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept, a transmis IPJ Gorj.