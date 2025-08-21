spot_img
    Politic

    Proiecte și soluții pentru guvernarea României

    Social-democrații vin cu un pachet de propuneri pentru o guvernare justă care să susțină mediul de afaceri. Deputat Claudiu Manta susține că nu vor negocia funcții ci se vor axa pe soluții concrete pentru situația actuală a țării.

    „Țara se guvernează cu proiecte și soluții concrete. PSD lucrează la inițiative legislative, pentru că, într-o guvernare, membrii ei trebuie să propună, să dezbată și să aleagă variantele cele mai bune. Noi ne concentrăm pe ceea ce am început, chiar dacă USR continuă să piardă vremea cu discutii si acuzații sterile.
    PSD și-a asumat deja să vină cu soluții reale pentru mediul privat, în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl respinge este negocierea de funcții, pentru că prioritatea noastră sunt reformele și sprijinul pentru români”, susține Claudiu Manta.
    Ce face PSD, concret:
    – Tăierea privilegiilor – proiect elaborat de Secretariatul General al Guvernului (PSD);
    – Reforma pensiilor speciale – proiect elaborat de Ministerul Muncii (PSD);
    – Reforma în sănătate – proiect elaborat de Ministerul Sănătății (PSD);
    – Combaterea evaziunii fiscale – proiect elaborat de Ministerul Justiției (PSD);
    – Reforma administrației locale și centrale – proiect al Ministerului Dezvoltării (UDMR), cu amendamente depuse de PSD, UNCJR și AMR;
    – Pachetul fiscal – proiect al Ministerului Finanțelor (PNL), îmbunătățit prin amendamentele PSD;
    – Pachetul de stimulare economică – responsabilitatea Ministerului Economiei (USR) – la care nu s-a lucrat deloc, mai declară deputatul PSD, Claudiu Manta.

