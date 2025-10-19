Medalie de bronz pentru un sportiv din Gorj la Campionatul Național de Box Juniori 2025, de la Oradea

Răzvan Pănescu, medalie de bronz la Campionatul Național de Box Juniori 2025, de la Oradea. Pugilistul de la CSM Târgu Jiu a intrat în ring la categoria 48 de kg

Vești bune pentru boxul juvenil gorjean. Răzvan Marian Pănescu a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național de Box Juniori 2025, de la Oradea. Tânărul pugilist gorjean, pregătit la CSM Târgu Jiu de antrenorul Adrian Motorga, a intrat în ring la categoria 48 de kilograme.

Campionatul Naţional de box pentru juniori de la Oradea a reunit mai bine de 200 de sportivi de la 50 de cluburi din întreaga ţară. CSM Târgu Jiu a fost reprezentat la această competiție de sportivul de 15 ani, Răzvan Marian Pănescu. Pregătit de Adrian Motorga, Răzvan face box la CSM Târgu Jiu de aproximativ doi ani.

În sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, Răzvan Pănescu a început bine competiția reușind să câștige primul meci prin abandonul adeversarului în repriza a doua. Răzvan a ajuns până în semifinalele categoriei 48 de kilograme, acolo unde a dat peste un pugilist din Oradea, campionul categoriei. Răzvan Pănescu a boxat destul de bine în semifinală, dar a pierdut la puncte în fața orădeanului. Adrian Motorga consideră că rezultatul este unul foarte bun, în condițiile în care Răzvan este în primul an la juniori, iar competiția a fost una destul de dificilă, la la startul căreia s-au înscris sportivi cu rezultate notabile la acest nivel juvenil de la cluburi de tradiție din țară.

Adrian Motorga, antrenor secția de box a CSM Târgu Jiu: ”Mă bucur foarte mult pentru medalia de bronz cucerită de Răzvan. Un rezultat care vine după multe antrenamente grele, intense. Este un sportiv cu potențial și cred că acest rezultat este un imbold pentru el să devină mai bun. Depinde doar de el și de modul în care se va concentra pe acest sport, unul greu, care cere sacrificii. Pentru noi este un rezultat foarte bun, dacă ținem cont de faptul că Răzvan este în primul an de juniorat, iar competiția de la Oradea a fost una foarte puternică. Vreau pe această cale să mulțumim pentru sprijin domnului director Robert Bălăeț și Primăriei Municipiului Târgu Jiu pentru susținere.”

