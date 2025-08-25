Complexul Energetic Oltenia pregătește înființarea unei filiale pentru activele pe lignit

Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, aflat sub controlul Ministerului Energiei, a început procesul de pregătire pentru transferul termocentralelor pe lignit și al exploatărilor miniere aferente către o nouă companie. Aceasta va deveni așa-numita „filială de lignit”, structură prevăzută în Planul de restructurare și decarbonare aprobat de Comisia Europeană.

Potrivit documentului european, scopul acestei reorganizări este separarea clară a activităților pe bază de lignit de restul activităților CEO, orientate către gaze naturale și energie regenerabilă.

„În ceea ce privește eliminarea treptată a lignitului, autoritățile române s-au angajat să creeze o filială distinctă a societății CE Oltenia („filiala de lignit”), care va îngloba și exploata unitățile energetice pe bază de lignit existente și activele conexe ale societății CE Oltenia care nu sunt vizate de trecerea la gaze naturale sau surse regenerabile de energie. Contabilitatea filialei de lignit va fi clar separată de contabilitatea societății CE Oltenia. Capacitățile de lignit în chestiune ar trebui să scadă în timp și, în cele din urmă, să fie eliminate treptat, conform calendarului național de eliminare treptată a lignitului. Autoritățile române s-au angajat, de asemenea, să demareze procesul de înființare a filialei de lignit după aprobarea de către Comisie a planului de restructurare al CE Oltenia și să încheie acest proces înainte de sfârșitul perioadei de restructurare, conform următorului calendar orientativ: decizia de începere a procesului de divizare a activităților din domeniul lignitului în februarie sau martie 2023, pregătirea proiectului de divizare a activităților din domeniul lignitului în martie sau aprilie 2023, divizarea efectivă a activităților din domeniul lignitului în septembrie sau octombrie 2023. În orice caz, autoritățile române s-au angajat să creeze filiala de lignit înainte de sfârșitul perioadei de restructurare, adică înainte de sfârșitul anului 2026”, se arată în decizia Comisiei Europene din urmă cu trei ani de aprobare a ajutorului de stat pentru CEO.

Noua entitate ar urma să funcționeze până la închiderea etapizată a capacităților pe lignit, în conformitate cu calendarul național de renunțare la acest tip de combustibil.