Un nou cutremur cu epicentrul în județul Gorj. Ce intensitate a avut

Cutremur slab a fost înregistrat, luni dimineața, în zona de nord-vest a județului Gorj.

”În ziua de 25 August 2025 la ora 04:12:44 (ora locală a României) s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 14.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 15km NV de Targu Jiu, 68km S de Hunedoara, 70km NE de Drobeta-Turnu Severin, 83km S de Deva, 95km V de Ramnicu Valcea”, a transmis INFP.

Seismul poate fi considerat o replică a celui cu intensitate de 4,4, care a avut loc vineri, 22 august, care a zguduit din nou județul Gorj.