Băut, s-a urcat în tractor și a blocat accesul unei proprietăți

Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Văgiulești, o persoană în stare de ebrietate a parcat un tractor în fața unei porți, blocând accesul în gospodărie.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că aspectele se confirmă în sensul că, un bărbat de 57 de ani, din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, ar fi condus un tractor, pe DC 81 A Murgilești, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor effectuate de polițiști în bazele de date ale Poliției Române a rezultat faptul că acesta nu posedă permis de conducere, iar tractorul nu este înregistrat sau înmatriculat în circulație.

Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru prelevarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, a transmis IPJ Gorj.