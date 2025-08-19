Încep meditațiile și înscrierile la Palatul Copiilor din Târgu Jiu

Începând de săptămâna aceasta, elevii interesați de activitățile educative și recreative oferite de Palatul Copiilor din Târgu Jiu și de Cluburile Copiilor din județ se pot înscrie online. Înscrierile sunt disponibile pe pagina de Facebook a instituției sau pe site-ul oficial: https://palatulcopiilortargujiu.ro/inscrieri/.

Înscrierile în format fizic vor fi posibile începând cu 1 septembrie 2025, la sediul Palatului Copiilor, situat pe Strada Siretului, numărul 28. Vârsta minimă pentru participare este de 5 ani.

În plus, în cadrul cercului „Cultură și civilizație românească” se vor desfășura activități speciale de pregătire pentru evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a, precum și pentru examenul de bacalaureat.

