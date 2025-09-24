spot_img
    Conducerea societății Transloc a fost schimbată. Fostul manager rămâne consilier al noului director

    Conducerea societății Transloc Târgu Jiu a fost schimbată de aproximativ o săptămână. Noul director general este Marius Ionescu, fost director al Direcției Proiecte Europene din cadrul Primăriei Târgu Jiu. De asemenea, Elena Tatomir ( fostă Petcu, de la Curtea de Conturi), pensionara, este noul director economic al Transloc. Ambii au salariu 22.000 de lei brut. Fostul director general ( demisionar ) Claudiu Dehelean, cel care curăța geamurile stațiilor de călători cu laveta, este noul consilier personal al lui Marius Ionescu, cu salariu 9000 de lei, potrivit unor surse din cadrul societății. Societatea preferă să achite salariul unui consilier care nu se știe clar ce atribuții are și care nu are pregătirea necesară, în condițiile în care salariile personalului nu a mai fost majorat de mai mulți ani.

    Și Marius Ionescu va deveni luna viitoare pensionabil, deoarece va împlini vârsta de 65 de ani și, cel mai probabil, va cumula pensia cu salariul.

    „Am în față o provocare nouă pentru că tot ce înseamnă modernizarea transportului în comun s-a făcut în ani de lucru, în care am depus suflet, efort și să fac echipă cu toți cei din jur. Municipiul Târgu Jiu se bucură de rezultatele acestor proiecte mari“, a spus Marius Ionescu, într-o emisiune la Accent Tv.

