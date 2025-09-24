spot_img
    Actualitate

    Primăriile fără bani pentru investiții

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Leul are cea mai slabă performanță din regiune

    Primăriile din Gorj nu mai au bani pentru a continua proiectele demarate sau cele în curs de implementare. Deși au plătit bani pentru studii și proiectări, unele UAT-uri s-au blocat pe parcursul derulării procedurii din cauza lipsei de fonduri. Schimbările bruste de strategie, de la centru, au dus la blocarea situațiilor din teritoriu. Deputatul PSD Claudiu Manta vorbește despre posibilitatea unor recalculări prin rectificări bugetare.

    „Sunt foarte multe primării care au nevoie de bani pentru cofinanțarea proiectelor sau pentru diverse lucrări pe care doresc să le realizeze. Guvernul și celelalte autorități centrale trebuie să intervină și să susțină funcționarea acestor UAT-uri, pentru că proiectele sunt benefice pentru comunitățile locale. Din păcate, există riscul ca anumite proiecte să nu fie finanțate, din lipsă de fonduri pentru cofinanțare.Este clar că autoritățile centrale trebuie să aloce sume de bani pentru realizarea acestor investiții. Chiar dacă s-a anunțat o rectificare bugetară negativă, cel mai probabil, va urma o redistribuire a banilor. Se vor lua sume de la domeniile în care nu au fost cheltuite fondurile și se vor direcționa acolo unde este cu adevărat nevoie”, a transmis deputatul PSD, Claudiu Manta.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
