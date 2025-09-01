Ce își propune deputatul Claudiu Manta în noua sesiune parlamentară

A început o nouă sesiune parlamentară. Deputatul Claudiu Manta susține că îi așteptă o perioadă grea dar au încredere că vor putea apăra interesele românilor.

„A început o nouă sesiune parlamentară, probabil cea mai dificila dintre cele de până acum, pentru că principala temă este pachetul fiscal, care impactează întreaga societate. PSD a reușit să obțină, totuși, mai multe victorii importante pentru România. La insistențele noastre, s-a menținut impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale, o prevedere pe care premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor au vrut să o elimine‼️

Asta ar fi însemnat pierderi de 1,2 miliarde lei pentru bugetul statului, bani de care România are nevoie, mai ales după ce Guvernul Bolojan a crescut taxele pentru cetățeni și pentru firmele mici românești. De asemenea, multinaționalele care încearcă să-și exporte profiturile prin diverse artificii fiscale nu vor mai putea evita plata unei contribuții minime corecte către bugetul României.

PSD va continua să lupte pentru echitate fiscală, cetățenii și firmele românești nu trebuie să fie cei care duc singuri greul‼️

Totodata, ne propunem sa eliminam CASS pentru veteranii de razboi, detinutii politici si mame”, a transmis deputatul PSD.

