    Actualitate

    Consultații gratuite la Cabinetul de Medicină Internă al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

    Pacienții din Gorj pot beneficia de consultații medicale gratuite la Cabinetul de Medicină Internă din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie și a cardului de sănătate.

    „Medicina internă este o specialitate esențială, care privește organismul ca un întreg și ajută la stabilirea unui diagnostic corect fără a apela, uneori inutil, la prea multe consultații de specialitate. În prezent, avem locuri disponibile, iar programările se fac imediat”, au transmis reprezentanții SJU Târgu-Jiu.

    Consultațiile sunt efectuate de o echipă de medici cu experiență și apreciere în rândul pacienților: dr. Laura Cioplea, dr. Elvis Lunceanu, dr. Frăguța Predescu și dr. Cezara Olănescu. Internistul efectuează evaluarea inițială, prescrie tratament și, dacă este cazul, direcționează pacientul către specialistul corespunzător (diabetolog, cardiolog, oncolog, chirurg etc.).

    În cadrul consultației se realizează, de asemenea, măsurarea tensiunii arteriale, a indicelui de masă corporală, a nivelului de oxigen din sânge, precum și eliberarea de referate medicale.

    Pacienții care prezintă simptome generale sau vagi – precum febră, oboseală, pierdere în greutate, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale ori lombare – sunt încurajați să se adreseze medicului internist pentru un prim diagnostic.

    Cei care doresc să se programeze pentru o consultație contracost la Ambulatoriul Integrat se pot înscrie la numărul de telefon 0741 151 346 sau direct la registratura policlinicii, în limita locurilor disponibile.

