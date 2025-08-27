Patruzeci de echipaje, înscrise la Raliul Carpați Retro Târgu Jiu

Raliul Carpaţi Retro „Târgu Jiu” va avea loc vineri, la startul competiţiei fiind înscrise 40 de echipaje, a anunțat astăzi Retromobil Club România. Evenimentul incepe vineri.

„Festivitatea de start a Evenimentului de Regularitate Raliul Carpaţi Retro – „Târgu Jiu”care va avea loc vineri, 29 august la ora 10.00 în parcarea din faţa Universităţii Constantin Brâncuşi, Facultatea de Inginerie, Calea Eroilor 30, Târgu Jiu. Startul celor 40 de echipaje va fi dat de către Primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Laurenţiu Romanescu în prezenţa presei şi a participanţilor la acest eveniment de regularitate auto”, precizează Retromobil Club România.

Evenimentul Raliul Carpaţi Retro – „Târgu Jiu” se află la cea de-a 26-a ediţie.