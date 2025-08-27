spot_img
29.1 C
Târgu Jiu
miercuri, august 27, 2025
Altele
    AcasăActualitate"Proiectul hidroenergetic Bumbești–Livezeni trebuie finalizat!"
    Actualitate

    „Proiectul hidroenergetic Bumbești–Livezeni trebuie finalizat!”

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    191

    „Gorjul spune NU stagnării! Proiectul hidroenergetic Bumbești–Livezeni trebuie finalizat!”, susține președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu. Oficialul își exprimă public dezacordul pentru stoparea investiției.

    „Alături de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei și Hidroelectrica, Consiliul Județean Gorj a depus în instanță cerere de intervenție accesorie, susținând în mod ferm legalitatea și necesitatea finalizării proiectului „Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Bumbești–Livezeni”. Această acțiune demonstrează responsabilitatea instituțiilor statului și angajamentul lor pentru un obiectiv strategic de interes național și european. Ca Președinte al Consiliului Județean Gorj, îmi exprim public și ferm dezacordul față de demersul Asociației Bankwatch România de a contesta în instanță Acordul de Mediu nr. 2/2025 și de a bloca continuarea acestei investiții.
    Oficialul justifică nevoia continuării proiectului:
    1. Grad avansat de realizare și riscul stagnării

    Investiția este finalizată în proporție de aproape 90%.
    A abandona un asemenea obiectiv, început acum două decenii, ar fi un act de iresponsabilitate față de:
    • comunități;
    • contribuabili;
    • strategia energetică a României.

    2. Argumente juridice și statutul proiectului

    Proiectul este reglementat și protejat prin multiple acte normative:
    • HG nr. 1297/2006 – declară lucrarea de utilitate publică și interes național;
    • OUG nr. 175/2022 – include AHE Bumbești–Livezeni între proiectele de interes public major și de securitate națională, cu statut de situație excepțională;
    • Regulamentele și directivele europene REPowerEU și Regulamentul (UE) 2022/2577 – recunosc producția de energie regenerabilă ca obiectiv de interes public superior și de siguranță publică.
    În plus, Consiliul Județean Gorj a avut un rol activ în autorizare, emițând Certificatul de urbanism nr. 85/19.08.2024 pentru finalizarea lucrărilor.

    3. Interesul comunităților locale

    Consiliul Județean Gorj și-a justificat interesul legitim prin efectele directe asupra comunităților din județ:
    • locuri de muncă în zone grav afectate de restrângerea mineritului;
    • consolidarea malurilor Jiului și protecția împotriva viiturilor;
    • îmbunătățirea căilor de transport și a infrastructurii locale;
    • dezvoltarea economică și socială a unei regiuni dependente de tranziția energetică.
    Nefinalizarea acestui proiect ar adânci problemele sociale și economice apărute pe fondul închiderii capacităților energetice pe cărbune.

    4. Beneficii naționale și europene

    AHE Bumbești–Livezeni nu este doar un proiect local, ci o piesă strategică în mixul energetic al României. Contribuie direct la:
    • creșterea ponderii energiei regenerabile, în linie cu Strategia Energetică a României 2020–2030 și PNIESC;
    • reducerea emisiilor de carbon și consolidarea independenței energetice;
    • aplicarea obiectivelor europene privind neutralitatea climatică și securitatea energetică.

    5. Poziția fermă a Consiliului Județean Gorj

    În concluzie, finalizarea Hidrocentralei Bumbești–Livezeni este o datorie strategică și morală. Este un proiect de interes național și european, esențial pentru:
    • securitatea energetică a României;
    • stabilitatea economică a Gorjului;
    • protecția comunităților locale;
    • tranziția către energie curată și sustenabilă.

    România nu-și mai poate permite luxul stagnării. Ca Președinte al Consiliului Județean Gorj, afirm cu toată responsabilitatea: amenajarea hidroenergetică Bumbești–Livezeni trebuie finalizată! Este un proiect pentru Gorj, pentru România și pentru viitor!”, transmite Cosmin Mihai Popescu.

    Articolul precedent
    Tragedie la Dănești: o femeie de 44 de ani și-a pus capăt zilelor
    Articolul următor
    Consultații gratuite la Cabinetul de Medicină Internă al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!