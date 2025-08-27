„Gorjul spune NU stagnării! Proiectul hidroenergetic Bumbești–Livezeni trebuie finalizat!”, susține președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu. Oficialul își exprimă public dezacordul pentru stoparea investiției.

„Alături de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei și Hidroelectrica, Consiliul Județean Gorj a depus în instanță cerere de intervenție accesorie, susținând în mod ferm legalitatea și necesitatea finalizării proiectului „Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Bumbești–Livezeni”. Această acțiune demonstrează responsabilitatea instituțiilor statului și angajamentul lor pentru un obiectiv strategic de interes național și european. Ca Președinte al Consiliului Județean Gorj, îmi exprim public și ferm dezacordul față de demersul Asociației Bankwatch România de a contesta în instanță Acordul de Mediu nr. 2/2025 și de a bloca continuarea acestei investiții.

Oficialul justifică nevoia continuării proiectului:

1. Grad avansat de realizare și riscul stagnării

Investiția este finalizată în proporție de aproape 90%.

A abandona un asemenea obiectiv, început acum două decenii, ar fi un act de iresponsabilitate față de:

• comunități;

• contribuabili;

• strategia energetică a României.

2. Argumente juridice și statutul proiectului

Proiectul este reglementat și protejat prin multiple acte normative:

• HG nr. 1297/2006 – declară lucrarea de utilitate publică și interes național;

• OUG nr. 175/2022 – include AHE Bumbești–Livezeni între proiectele de interes public major și de securitate națională, cu statut de situație excepțională;

• Regulamentele și directivele europene REPowerEU și Regulamentul (UE) 2022/2577 – recunosc producția de energie regenerabilă ca obiectiv de interes public superior și de siguranță publică.

În plus, Consiliul Județean Gorj a avut un rol activ în autorizare, emițând Certificatul de urbanism nr. 85/19.08.2024 pentru finalizarea lucrărilor.

3. Interesul comunităților locale

Consiliul Județean Gorj și-a justificat interesul legitim prin efectele directe asupra comunităților din județ:

• locuri de muncă în zone grav afectate de restrângerea mineritului;

• consolidarea malurilor Jiului și protecția împotriva viiturilor;

• îmbunătățirea căilor de transport și a infrastructurii locale;

• dezvoltarea economică și socială a unei regiuni dependente de tranziția energetică.

Nefinalizarea acestui proiect ar adânci problemele sociale și economice apărute pe fondul închiderii capacităților energetice pe cărbune.

4. Beneficii naționale și europene

AHE Bumbești–Livezeni nu este doar un proiect local, ci o piesă strategică în mixul energetic al României. Contribuie direct la:

• creșterea ponderii energiei regenerabile, în linie cu Strategia Energetică a României 2020–2030 și PNIESC;

• reducerea emisiilor de carbon și consolidarea independenței energetice;

• aplicarea obiectivelor europene privind neutralitatea climatică și securitatea energetică.

5. Poziția fermă a Consiliului Județean Gorj

În concluzie, finalizarea Hidrocentralei Bumbești–Livezeni este o datorie strategică și morală. Este un proiect de interes național și european, esențial pentru:

• securitatea energetică a României;

• stabilitatea economică a Gorjului;

• protecția comunităților locale;

• tranziția către energie curată și sustenabilă.

România nu-și mai poate permite luxul stagnării. Ca Președinte al Consiliului Județean Gorj, afirm cu toată responsabilitatea: amenajarea hidroenergetică Bumbești–Livezeni trebuie finalizată! Este un proiect pentru Gorj, pentru România și pentru viitor!”, transmite Cosmin Mihai Popescu.