Continuă lucrările de consolidare drum pe DN 67, în zona localității Polovragi

Lucrările de consolidare a Drumului Național 67, în zona localității Polovragi, continuă și în această perioadă.

,,În prezent se efectuează lucrări precum execuție piloți forați din beton armat, armare și cofrare grinda coronament, betonare radier și parapet dar și lucrări privind scurgerea apelor.

În prezent s-au executat un număr de 315 piloți dintr-un total de 470, lucrările sunt în grafic.

Vă rugăm să circulați cu atenție în zonele lucrărilor!”, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.