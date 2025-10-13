spot_img
    Eveniment

    Mamă și fiică lovite în zona capului cu un obiect contondent

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 42 de ani, din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

    În urmă cu o zi, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 45 de ani, din Drăgoeni, despre faptul că, în timp ce se afla domiciliu, în urma unui conflict spontan, a fost lovită cu un obiect contondent, în zona capului, de fostul său soț, în vârstă de 42 de ani, moment în care fiica lor a intervenit între cei doi, împrejurare în care bărbatul ar fi lovit-o și pe aceasta, cu acelați obiect, la nivelul mâinii stângi.
    Persoanele vătămate au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

    Au fost întocmite formulare de evaluare a riscului în cazul celor două femei, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani”, a transmis IPJ Gorj.

