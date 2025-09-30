Defrișări pe digurile cursurilor de apă din județul Gorj

Lucrătorii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj au efectuat lucrări de cosire pe mai multe diguri din județul Gorj.

„Lucrări de întreținere pentru siguranța comunităților din Gorj.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj ( Apele Române Jiu ) continuă lucrările de cosire mecanică a vegetației de pe digurile aflate în administrare, conform Programului de Întreținere și Reparații Curente 2025.

Zonele vizate:

– Râul Amaradia – Târgu Jiu (Drăguțești și Romanești)

– Râul Jiu – Roșia-Vlăduleni și Plopșoru (Sărdănești)

– Canalul Beterega – aval și amonte pod DN Tg. Jiu – Țînțăreni

Intervențiile sunt realizate cu utilajele din dotarea SGA Gorj: tractor SAME și motodefrișător. Prin aceste acțiuni, ne asigurăm că infrastructura de apă rămâne sigură și eficientă pentru comunitățile locale“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.

Scopul acestor lucrări este de a menține secțiunea de scurgere a apei și de a proteja proprietățile riverane.