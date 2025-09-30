Doliu la Spitalulul Județean de Urgență Târgu Jiu

O infirmieră a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.

„Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, angajații Secției ORL, cât și ceilalți angajați ai unității medicale deplâng stingerea prematură din viață a doamnei Aurelia (Aura) Șendroiu (56 ani), infirmieră.