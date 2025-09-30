Doliu la Spitalulul Județean de Urgență Târgu Jiu
O infirmieră a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.
„Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, angajații Secției ORL, cât și ceilalți angajați ai unității medicale deplâng stingerea prematură din viață a doamnei Aurelia (Aura) Șendroiu (56 ani), infirmieră.
Suntem cu sufletul și gândul alături de familia greu încercată!
Doamna Aura Șendroiu a lucrat ca infirmieră, vreme de peste 17 de ani la Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; a fost un om și un coleg deosebit, un profesionist dedicat meseriei pe care și-a ales-o.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate!“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență.
Apreciază:
Apreciază Încarc...
error: Content is protected !!