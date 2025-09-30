O fostă prezentatoare de la Antena 1 și-a lansat cartea acasă, la Târgu Jiu. „Mi-am trăit visul cu ochii“

Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de la Antena 1 originară din Târgu Jiu, și-a lansat, luni seară, cartea „Gânduri bune“, la ea acasă, la Biblioteca Județeană „Christian Tell“. Înainte de lansarea cărții a avut loc un concert susținut de formația Vunk chiar în curtea interioară a bibliotecii.
Octavia a fost foarte emoționată și a povestit pe pagina sa de Facebook ce a însemnat lansarea cărții la Târgu Jiu:
„Lansarea vieții mele!
Așa ar putea suna titlul unui nou capitol din viața mea.
Aseară, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu, mi-am lansat cartea „Gânduri bune”.
Fără scenografie, fără trenduri, fără comparații. Doar cum am simțit. A plouat, apoi a ieșit curcubeul. Sala a fost plină. Am primit atâta iubire încât, pentru câteva clipe, timpul a stat. Am visat că așa va fi. Deci iar mi-am trăit visul cu ochii.
Nu am avut niciodată un model de urmat. Mi-a fost teamă să nu copiez pe altcineva și am ales să merg pe drumul meu. Am simțit mereu că atunci când nu copiezi pe nimeni, auzi mai limpede vocea ta.
Mulțumesc doamnei director Luiza Sandu și echipei bibliotecii pentru invitație și grijă. Mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că ați venit cu tot sufletul.
De azi, deschid Provocarea „7 zile cu Gânduri Bune”:
dimineața: scriu un gând bun;
la prânz: fac un gest de grijă;
seara: notez un rând de recunoștință.
Dacă vrei, oricine ai fi, vino cu mine. Las asta în scris pentru că văd că funcționează teribil. Tot ce mi-am dorit se îndeplinește, punctual, în ritmul meu.
M-am trezit din vis cu tati care mă invită la o partidă de table înainte să plec spre Bucureşti. Și parcă tot în vis sunt.
Târgu Jiu, mulțumesc pentru rădăcini. București, mulțumesc pentru aripi. Eu rămân pe drumul meu. E plin cu gânduri bune!“.
