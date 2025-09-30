O fostă prezentatoare de la Antena 1 și-a lansat cartea acasă, la Târgu Jiu. „Mi-am trăit visul cu ochii“

Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de la Antena 1 originară din Târgu Jiu, și-a lansat, luni seară, cartea „Gânduri bune“, la ea acasă, la Biblioteca Județeană „Christian Tell“. Înainte de lansarea cărții a avut loc un concert susținut de formația Vunk chiar în curtea interioară a bibliotecii.

Octavia a fost foarte emoționată și a povestit pe pagina sa de Facebook ce a însemnat lansarea cărții la Târgu Jiu:

„Lansarea vieții mele!

Așa ar putea suna titlul unui nou capitol din viața mea.