Arde în Câmpu Mare

AcasăEvenimentArde în Câmpu MareEvenimentArde în Câmpu MareBy Radu Istudor27/09/2025 18:3900AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Inspectoratul pentru Situații de Urgență Târgu Jiu intervine, la această oră, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Scoarta, satul Câmpu Mare.Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentDezastru în buricul târguluiRadu Istudorhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa EvenimentTârgu Jiu: Bărbatul agresiv în trafic a fost depistat 27/09/2025 12:47 EvenimentTârgu Jiu: O nouă agresiune între elevi. Unul a ajuns la spital! 26/09/2025 14:48 EvenimentTârgu Jiu: Din victimă a devenit suspect 26/09/2025 12:54 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Dezastru în buricul târgului 27/09/2025 18:10 Ce bani vor primi elevii de 10! 27/09/2025 17:59 Târgu Jiu: Bărbatul agresiv în trafic a fost depistat 27/09/2025 12:47 Au explodat prețurile pentru meditații. Câți profesori din Gorj declară venitul! 27/09/2025 09:39 Încărcați mai multeComentarii recente Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică” GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești