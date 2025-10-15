Dezbaterea „Pactul pentru Justiție” – un cadru de cooperare instituțională pentru o justiție echilibrată și eficientă, găzduită de Comisia Juridică a Senatului României, condusă de parlamentarul de Gorj, Cristi Rujan

Astăzi, 15 octombrie 2025, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României, condusă de domnul senator Ion-Cristinel Rujan, în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), a organizat dezbaterea intitulată „Pactul pentru Justiție”, un demers de responsabilitate comună care deschide seria consultărilor destinate identificării și implementării soluțiilor concrete pentru provocările actuale ale sistemului judiciar.

Evenimentul, moderat de domnul senator Daniel Fenechiu, vicepreședinte UNBR și membru al Comisiei juridice a Senatului, alături de domnul Traian Briciu, președintele UNBR, a reunit reprezentanți ai instituțiilor fundamentale ale justiției, ai profesiilor juridice liberale și ai societății civile. Scopul principal al dezbaterii a fost conturarea unui cadru comun de dialog, cooperare și echilibru instituțional, menit să contribuie la consolidarea statului de drept și la recâștigarea încrederii cetățenilor în actul de justiție.

În cadrul discuțiilor, a fost propusă elaborarea unui set de principii și norme – un „decalog al justiției” – care să stea la baza Pactului pentru Justiție și care să reflecte responsabilitatea comună a tuturor actorilor implicați în înfăptuirea justiției.

Domnul senator Robert Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului României, a subliniat importanța stabilirii unor norme clare și previzibile, a asigurării resurselor umane adecvate și a modernizării infrastructurii materiale din sistemul de justiție, evidențiind că stabilitatea legislativă și coerența instituțională sunt premise esențiale pentru o justiție funcțională.

În intervenția sa, senatorul Daniel Fenechiu a atras atenția asupra lipsei de predictibilitate legislativă și a nevoii de stabilitate interinstituțională, accentuând că soluțiile reale pot fi identificate doar printr-un dialog constant, orientat către interesul cetățeanului.

Președinții comisiilor juridice au propus înființarea unui Consiliu Consultativ al Profesiilor Juridice, care să aibă rolul de a aviza proiectele de acte normative ce privesc activitatea corpurilor profesionale și funcționarea sistemului de justiție.

Domnul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că propunerea UNBR reprezintă un prim pas necesar pentru reașezarea sistemului de justiție într-un cadru de înțelegere instituțională, evidențiind faptul că o justiție corectă trebuie să se bazeze pe dialog, onestitate, corectitudine și respect pentru toate profesiile juridice.

Domnul avocat Traian Briciu, președintele UNBR, a făcut referire la necesitatea identificării unui punct comun între toate profesiile juridice și instituțiile statului, accentuând importanța unei finanțări adecvate a sistemului judiciar și a asigurării unor condiții decente pentru exercitarea actului de justiție, inclusiv prin amenajarea unor sedii adecvate pentru instanțe.

Doamna senator Nadia-Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate a transmis că înțelege dificultățile cu care se confruntă sistemul de justiție, subliniind că este nevoie nu doar de discuții, ci de fapte concrete și de măsuri aplicabile, care să producă efecte reale.

Domnul senator Nicolae Vlahu, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, a apreciat organizarea acestei mese rotunde și a propus extinderea formatului de desfășurare și către alți colegi din profesiile juridice, dincolo de reprezentanții forurilor de conducere, pentru a asigura o perspectivă completă și realistă asupra problemelor din sistem.

Reprezentanții societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au accentuat importanța respectării principiului constituțional al separației puterilor în stat și necesitatea unui dialog real și constant între magistrați, legislativ și executiv.

La rândul lor, reprezentanții Uniunii Notarilor Publici din România, Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești au exprimat sprijinul pentru concretizarea Pactului pentru Justiție, subliniind că lipsa coordonării interinstituționale afectează direct cetățeanul și accesul acestuia la o justiție eficientă.

Participanții au convenit asupra necesității de a transforma Pactul pentru Justiție într-un angajament național pentru stabilitate, cooperare loială și modernizare instituțională, care să includă:

• crearea unui mecanism permanent de consultare interinstituțională între principalele instituții ale justiției;

• promovarea unei culturi a dialogului și respectului reciproc între toate profesiile juridice.

La sfârșitul dezbaterii, participanții au concluzionat că „Pactul pentru Justiție” reprezintă primul pas concret în construirea unui cadru de colaborare permanentă între instituțiile statului și profesiile juridice, având ca obiectiv comun o justiție predictibilă, echitabilă și eficientă, în serviciul cetățeanului.

