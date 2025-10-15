Vot favorabil pentru reluarea lucrărilor la hidrocentralele de pe râurile Jiu și Mureș. Ce urmează!

Reușită pentru sistemul energetic național! La solicitarea social-democraților gorjeni, parlamentarii au votat, astăzi, proiectul care permite reluarea lucrărilor și finalizarea hidrocentralelor de pe râurile Jiu și Mureș. Astfel, investițiile necesare pentru bună funcționare a sistemului energetic din România mai fac un pas important.

Deputatul PSD Mihai Weber reconfirmă nevoia continuării investițiilor.

” Pentru mine și colegii PSD din Camera Deputaților, alături de care am inițiat proiectul privind finalizarea obiectivelor hidroenergetice de la nivel național prin punerea în funcțiune a hidrocentralelor de pe râurile Jiu și Mureș, într-o primă fază, reprezintă un obiectiv extrem de important! Astăzi am făcut un pas decisiv în acest sens și am votat proiectul care permite reluarea lucrărilor și finalizarea acestora.

În actualul context energetic extrem de vulnerabil, cu prețuri care cresc continuu și penurie de energie la nivel european, nu doar în România, punerea în funcțiune a noilor capacități ar da o gură de oxigen sistemului energetic. Scoaterea perimetrelor în care se realizează investițiile din zona ariilor protejate NU reprezintă un afront adus naturii! Cei care nu înțeleg ideea de progres în acord cu mediu, ori nu vor binele țării și reprezintă alte interese, ori pur și simplu nu înțeleg situația!

Personal, voi susține extinderea rețelelor hidro de producere a energiei electrice, astfel încât România să redevină un producător net de energie și nu importator, problemă cu care se confruntă la ora actuală!”, a transmis deputatul PSD Mihai Weber.

Apreciază: Apreciază Încarc...