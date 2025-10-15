Video: Două mașini s-au lovit violent în zona Castelul de Apă

Un accident rutier violent a avut loc în această seară, în zona Castelul de Apă din municipiul Târgu-Jiu. Două autoturisme s-au ciocnit puternic, iar în urma impactului, unul dintre vehicule a fost grav avariat în lateral.

Martorii susțin că, cel mai probabil, una dintre mașini nu ar fi acordat prioritate de trecere la intersecție, însă poliția urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii evenimentului.

La fața locului au intervenit de urgență trei ambulanțe și echipaje de poliție, care au acordat primul ajutor persoanelor implicate în accident. În acest moment nu se cunoaște numărul exact al victimelor, iar starea acestora urmează să fie comunicată de autorități.