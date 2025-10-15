spot_img
8.6 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 16, 2025
Altele
    AcasăEvenimentVideo: Două mașini s-au lovit violent în zona Castelul de Apă
    EvenimentHeadlines

    Video: Două mașini s-au lovit violent în zona Castelul de Apă

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    1645

    Un accident rutier violent a avut loc în această seară, în zona Castelul de Apă din municipiul Târgu-Jiu. Două autoturisme s-au ciocnit puternic, iar în urma impactului, unul dintre vehicule a fost grav avariat în lateral.

    Martorii susțin că, cel mai probabil, una dintre mașini nu ar fi acordat prioritate de trecere la intersecție, însă poliția urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii evenimentului.

    La fața locului au intervenit de urgență trei ambulanțe și echipaje de poliție, care au acordat primul ajutor persoanelor implicate în accident. În acest moment nu se cunoaște numărul exact al victimelor, iar starea acestora urmează să fie comunicată de autorități.

    Articolul precedent
    Dezbaterea „Pactul pentru Justiție” – un cadru de cooperare instituțională pentru o justiție echilibrată și eficientă, găzduită de Comisia Juridică a Senatului României, condusă de parlamentarul de Gorj, Cristi Rujan
    Articolul următor
    „Fii un erou pentru colegul tău” – o zi dedicată curajului, empatiei și responsabilității
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!